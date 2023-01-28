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Spor

Vanlı kayakçılar yarışlara Hakkari'deki kayak merkezinde hazırlanıyor

Son yılların en kurak kışının yaşandığı Van'da, kar yağmaması nedeniyle kayak merkezleri sezonu açamayınca, kayak sporcuları Hakkari'deki kayak merkezinde antrenman yapmaya başladı.

Sayim Harmancı   | 28.01.2023
Vanlı kayakçılar yarışlara Hakkari'deki kayak merkezinde hazırlanıyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Yatırımlarla bölgenin en modern tesislerinden biri haline gelen, geçen hafta birinci etapta sezonu açan Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverlerin yanı sıra çevre illerden sporcuları da ağırlıyor.

Bu yıl beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle karda antrenman yapamayan Vanlı 30 kayak sporcusu ile 4 antrenör, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Hakkari'ye geldi.

İki pistte hizmet verilen, kent merkezine 12 kilometredeki kayak merkezine çıkan sporcular, antrenörleri eşliğinde 7-9 Şubat'ta Erzurum'da yapılacak yarışlar için hazırlıklarını sürdürdü.

"Hakkari'de doğal karla hizmet veriliyor"

Kayak antrenörü Abdullah Kıvanç, AA muhabirine, Van'da kar olmadığı için antrenman yapamadıklarını, bu nedenle Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

Ülke genelinde açık olan kayak merkezlerinden çoğunda yapay kar olduğunu, Hakkari'deki kayak merkezinin doğal karla hizmet verdiğini belirten Kıvanç, şöyle dedi:

"Buradaki kar kalitesi ve seviyesi çok iyi. Pistler sporcular için çok uygun. Yeni yapılan yürüme bandı da yeni başlayanlar için iyi bir şans. Kente hayırlı olsun. Buraya abone olduk. Van'da kar olmadığı zaman çıkıp buraya geliyoruz. Bu sene de kar az yağdı. Kayak merkezimiz o nedenle hizmet veremiyor. 4 antrenör ve 30 sporcuyla geldik. Destek sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ederiz. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Bir hafta daha burada kalmayı planlıyoruz."

12 yaşındaki milli sporcu Muhammet Emir Keskin ise karda antrenman yapamadıklarını, bu nedenle kamp yapmak için Hakkari'ye geldiklerini anlattı.

Kar üstünde antrenman yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Keskin, "Birinci ve ikinci ayak ve Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Pistler mükemmel. Tesis de çok güzel. Yeni yürüme bandı da çok iyi. Oradan rahatlıkla yukarıya çıkılıyor. Hocalarımız da çok ilgililer, yardımcı oluyorlar. Bir hafta buradayız. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Aysima Vurgun da müsabakalara yeterince hazırlanamadıklarını bildirerek, "Eksiklerimizi tamamlamak için buraya geldik. Usta ve amatör kayakçılara uygun pistler var. Biz de burada hazırlık yapıyoruz. Buraya daha önce de kampa gelmiştim. Çalışmalarımız güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

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