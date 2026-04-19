Van'daki "Sporcu Fabrikası"nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van'da 3 yıl önce hizmete açılan "Sporcu Fabrikası"nda binlerce genç ve çocuk farklı branşlarda eğitim aldı.

İpekyolu ilçesinde hizmet veren "Sporcu Fabrikası"ndaki salonlarda judo, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, cimnastik, voleybol, basketbol ve dart branşlarında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Deneyimli antrenörler tarafından verilen eğitimlere katılan çocuklar ve gençler, donanımlı spor salonlarında iyi bir sporcu olmak ve büyük başarılar elde etmek için çaba harcıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek ve milli takım formasını giymek isteyen sporcular, sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

"Sporcu Fabrikası"nı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'dan bilgi aldı.

"Son 10 yılda 141 bin öğrenci sportif faaliyetlerden faydalandı"

Türkmenoğlu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi, değerlerine bağlı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin yanında olmaya, yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Onları sanal ortamlardan uzaklaştırıp sahalara ve sportif faaliyetlere yönlendirmek büyük önem taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılan spor merkezleri bu açıdan hayati bir rol üstleniyor. Burada boksörler, judocular, tekvando ve yüzme şampiyonları, halterciler, voleybolcular ve basketbolcular yetişiyor. Bu da sportif faaliyetlerin artık toplum ve gençlik tarafından benimsendiğini gösteriyor. Van'da son 10 yılda yaklaşık 141 bin öğrenci sportif faaliyetlerden faydalandı. Bunun yanında 96 bin lisanslı sporcu yetiştirildi. 58 milli sporcumuzun uluslararası başarılar elde etmesi de gurur verici bir sonuçtur. Sporcu fabrikamızdan da üç yılda 44 bin 812 sporcu faydalandı. Gençlerimizin gözlerinde büyük bir heyecan ve umut var. Uluslararası arenada başarılı olmayı hedefliyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gençlerin hem sportif hem de kişisel gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Türkmenoğlu, spor okullarının sayısının artırılması ve yaygınlaştırılmasının gençlik alanında yapılabilecek önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Gençleri doğru yönlendirmek ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmenin büyük bir sorumluluk ve önemli bir başarı olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Son 1,5-2 yıl içinde büyük tesisler hayata geçirdik. İlimizde gençlik ve spor alanında yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar gençlerimiz için yapılıyor. Gençliğimize sahip çıkmazsak yarınımızı kaybederiz. Gelecek gençlerimizin ellerindedir. Bu yüzden bugünün gençlerine sahip çıkacağız ki yarının Van’ını daha ileriye taşısınlar ve daha büyük başarılara imza atsınlar." diye konuştu.

"Burada verimli zaman geçiriyoruz"

Milli sporcu Sümeyye Çekici ise yaklaşık 8 yıldır judoyla ilgilendiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası birçok derecesinin olduğunu anlatan 17 yaşındaki sporcu, "12. sınıfa gidiyorum. Kuraş branşında Avrupa üçüncülüğüm var. Judoda da Türkiye derecelerim ve şampiyonluklarım bulunuyor. Buradaki imkanlarımız oldukça iyi. Daha önce böyle bir tesis yoktu. Burada verimli zaman geçiriyoruz. Hedefim dünya şampiyonluğu. Bu doğrultuda antrenörlerimin gözetiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Sporculardan Muhammed Sefa Karataş da, "Okul dışındaki zamanlarda buraya geliyorum. Hedeflerim var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışıyorum. Antrenörlerim bana destek oluyor. Burada düzenli şekilde antrenman yapıyorum. Türkiye derecelerim var. Burada çok mutluyum, güzel bir ortam var. Bizlere tüm imkanlar sunuluyor." şeklinde görüş belirtti.