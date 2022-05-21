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Spor

VakıfBank, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleme peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde yarın İtalya'nın Imoco Volley ile yapacağı maçı kazanarak, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak.

Ercan Çakar   | 21.05.2022
VakıfBank, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleme peşinde

İstanbul

Sarı-siyahlı ekip, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda 10 kupa kazanarak bu alanda en çok kupa kazanan Türk takımı olma başarısı gösterdi.

VakıfBank, şimdiye kadar 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu.

Sarı-siyahlı takım, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı.

VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

En çok Dünya Şampiyonu olan takım

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu.

VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

İki kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

VakıfBank elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Türkiye Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine kupa şansı tanımadı.

Birleştiği Güneş Sigorta ile ligde toplam 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi.

VakıfBank, Türkiye Kupası'nda 8, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012-2013 sezonunda 5 kupa

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-siyahlı ekip, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı alarak "Kupa Avcısı'' unvanını aldı.

Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa elde etti.

Sarı-siyahlı takım, Guidetti ile 2008-2009 sezonunda bu yana 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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