Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'u konuk edecek
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek.
İstanbul
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ilk maçta, Vakıfbank rakibini 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.
Turu geçen ekip, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.