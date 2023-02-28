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Spor

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'u konuk edecek

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek.

Bozhan Memiş   | 28.02.2023
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'u konuk edecek

İstanbul

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ilk maçta, Vakıfbank rakibini 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.

Turu geçen ekip, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi olacak.

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