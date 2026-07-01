Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamındaki Türkiye Basketbol Şampiyonası'nı erkeklerde Üsküdar Üniversitesi, kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi kazandı.

ÜNİLİG Yaz SporFest'te basketbol şampiyonları belli oldu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamındaki Türkiye Basketbol Şampiyonası'nı erkeklerde Üsküdar Üniversitesi, kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi kazandı.

TÜSF'nin açıklamasına göre Mersin Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 38 üniversiteden 403 erkek ve 250 kadın basketbolcu mücadele etti.

Erkekler finalinde Yaşar Üniversitesi'ni yenen Üsküdar Üniversitesi, ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ni mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Şampiyon takımlar, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.