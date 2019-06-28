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Spor

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bir altın bir bronz madalya

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Özlem Yıldız altın, Ayten Mediha Yeksan bronz madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 28.06.2019
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bir altın bir bronz madalya

Istanbul

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular bir altın, bir de bronz madalya elde etti. 

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız finalde Rumen Florentina Ivanescu'yu ipponla yenerek kürsünün zirvesine çıktı.

Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise Hırvat Katarina Kristo'yu altın skor bölümünde ipponlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.


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