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Spor

Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na üst üste 5. kez seçildi.

Erkan Tiryaki   | 18.09.2021
Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçildi

Ankara

TMOK'tan yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenen 54. Dünya Okçuluk Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa tekrar aday olan Erdener'in 191 oydan 190'ını aldığı belirtildi.

Erdener'in üst üste 5. kez bu görevi üstleneceği kaydedildi.


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