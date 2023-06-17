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A Milli Futbol Takımı kafilesi, Samsun’da EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda pazartesi günü Galler ile yapacağı maç için kamp yapacağı otele geldi.
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Spor

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu yarın belli olacak

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde yarın Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu yarın belli olacak

İstanbul

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise yarın TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

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