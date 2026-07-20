UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak

Emre Aşıkçı
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.
Fenerbahçe, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Fenerbahçe (Türkiye) - Gornik Zabrze (Polonya)
Mjallby (İsveç) - L. Red Imps (Cebelitarık)
Sabah (Azerbaycan) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Shamrock Rovers (İrlanda)
Iberia (Gürcistan) - S. Bratislava (Slovakya)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)