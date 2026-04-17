UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi

Emre Aşıkçı
17 Nisan 2026•Güncelleme: 17 Nisan 2026
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Organizasyonun yarı finalinde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)
AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)
Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)
Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)