UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yapılacak

Emre Aşıkçı
29 Temmuz 2026•Güncelleme: 29 Temmuz 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşında bugün 9 karşılaşma yapılacak.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak.
Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)
Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)
PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)
Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)
Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)
Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)