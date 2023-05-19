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Spor

Üç şampiyonaya ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da bir ilke imza atılacak

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 80'i çocuk yaklaşık 160 sporcu yarışacak.

Canan Tükelay  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Üç şampiyonaya ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da bir ilke imza atılacak Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde belediyenin desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katılması bekleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 2023'ün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışların Gençlik Haftasına denk geldiğine değinen Akülke, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu kutlamak istedik. Üç şampiyonanın aynı ilde bir arada olmasıyla Afyonkarahisar, Türkiye'de yine bir ilke imza atıyor." dedi.

Yarışlara, çocuk sporcular ilgi gösterdi

Avrupa Gençler, BMU ile Türkiye Motokros Şampiyonası'nın hafta sonu gerçekleşeceğini aktaran Akülke, şöyle konuştu:

"Yarışlara yaklaşık 80 çocuk sporcu katılacak. Yurt dışından da gelecek 50'ye yakın sporcu var. Şu anda yarışlara 160'ın üstünde kaydımız bulunuyor. Türkiye'nin en büyük katılımlı yarışlarından birine ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonun içinde ayrıca Avrupa dereceli sporcu Birkan Polat, motorlu akrobasi gösterisi yapacak." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek: "Gençler hangi etkinliği isterse yapmaya gayret sarf ediyoruz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'ın motor sporlarında bir marka şehir olduğunu kaydetti.

Motorseverleri Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ne davet eden Zeybek, "Biz her daim geçlerin yanındayız. Gençler hangi etkinliği isterse yapmaya gayret sarf ediyoruz. 2023 yılının ilk yarışı ve devamı da gelecek." diye konuştu.

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