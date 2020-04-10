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Spor

TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek verdiğini açıkladı.

Ercan Çakar   | 10.04.2020
TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek verdiğini duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, "Federasyon olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz. Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya federasyonumuzun öz kaynaklarından 500 bin lira destekte bulunulmuştur." denildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte evde kalmanın önemine değinilerek, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte 'evde kal' diyoruz." ifadelerine de yer verildi.


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