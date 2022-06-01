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Spor

Türkiye'nin voleybolda Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Türk Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları'nın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Hüseyin Doğru   | 01.06.2022
Türkiye'nin voleybolda Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Ankara

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir’in ev sahipliğinde Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunlarında Erkek Milli Takımı B Grubu'nda Cezayir, Yunanistan ve Fransa ile eşleşti.

Kadın Milli Takımı ise Cezayir, İspanya ve İtalya ile C Grubu'nda mücadele edecek.



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