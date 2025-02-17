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Spor

Türkiye'nin motor sporlarında hedefi büyük

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin motor sporlarında en iyi ülkeleri 10 yıl içinde geçeceğine inandığını söyledi.

Hakan Can Şahin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Türkiye'nin motor sporlarında hedefi büyük

Kayseri

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta ikincisi düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) için Erciyes'te incelemede bulunan Akülke, AA muhabirine, federasyonun geçen yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak 3 ayrı ilde uluslararası dünya şampiyonası düzenlediğine dikkati çekti.

Akülke; Afyonkarahisar, Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonalarla kış sporlarının ön plana çıktığını belirtti.

Bu yıl içerisinde de en az 4 dünya şampiyonası gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Akülke, "Dünya şampiyonları sayısı arttıkça bizim sporcuların aldığı madalya sayısı da artırıyor. Geçen yıl federasyon olarak uluslararası alanda 163 madalya aldık." dedi.

"10 yıl içinde yeni dünya şampiyonları çıkacak"

Akülke, motosiklet sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığına değinerek, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda çocuk sporcularımızın sayısı arttı. Şunu büyük bir gururla söyleyebilirim ki 10 yıl içinde yeni dünya şampiyonları çıkacak. Türkiye'nin motor sporlarında en iyi olan ülkeleri 10 yıl içinde geçeceğine inanıyorum çünkü 85 milyonluk bir ülkeyiz ve 35 milyon gencimiz var. Türkiye yeni yüzyılda başka bir devrimi de motor sporlarında yapacak."

Federasyona kayıtlı 7 bin 500 lisanslı sporcunun olduğunu belirten Akülke, yıl içinde ulusal ve uluslararası yarışları takip eden aktif sporcu sayısının ise 4 bin 500 olduğunu dile getirdi.

Akülke, motosiklet sporlarına olan ilginin her geçen gün artmasından dolayı mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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