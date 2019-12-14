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Spor

Türkiye'den Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekor sayıda madalya

Milli halterciler, organizasyonda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 71 madalya elde etti.

Süha Gür   | 14.12.2019
Türkiye'den Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda rekor sayıda madalya

İstanbul

Türkiye, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı, 37 ülkeden 498 haltercinin katıldığı organizasyonda ay-yıldızlılar, 20'şer kız ve erkek olmak üzere toplam 40 sporcuyla yer aldı.

Milli halterciler, şampiyonada 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 71 madalya elde etti, Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

Müsabakalar sonrası ülke sıralamasında 17 yaş altında kız milli takımı, 680 puanla zirveye yerleşirken, erkek milli takımı Rusya ve Ermenistan'ın ardından 667 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye adına 15 yaş altında kız milli takımı, Romanya'nın ardından 691 puanla ikinci olurken, erkek milli takımı Rusya'nın ardından 700 puanla ikinciliği elde etti.

Taşpınar: "Geleceğe umutla bakıyoruz"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, geleceğe umutla baktıklarını belirtti.

İsrail'de çok önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Taşpınar, "Sporcularımız İsrail'de adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Avrupa Şampiyonası'nda 71 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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