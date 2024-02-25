Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
51,498.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. -VTR-
logo
Spor

Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi

Türkiye'de ilk defa Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" tamamlandı.

Yalçın Çelen  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi

Isparta

Dün başlayan "Kar Ragbi Şampiyonası" bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Erkekler finalde Kadıköy ve Eskişehir Aqua Ragbi SK takımları karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Eskişehir Aqua Ragbi SK şampiyon oldu.

Kadınlar finalde ise, Selçuk Kartallar, Hacettepe Ragbi SK mücadele etti. Maçı kazanan Selçuk Kartallar takımı şampiyon oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AA muhabirine, federasyon olarak 4 ana branş 2 alt branş olarak ülkede sporun gelişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Kar üzerinde Ragbi'nin ilk defa yapıldığını belirten Şahin, "İnşallah gelecek yıllarda biz bunu ritüel haline getirip bütün kayak merkezlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl Paris'te Ragbi topunun 200. yaş günü kutlandı. Biz de 15 yıldır aktivitelere katılıyoruz, faaliyetlere katılıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Kübra İleri ise, Ragbi'yi 4 yıldır yaptığını ve çok eğlendiğini belirtti.

​​​​​​​Musa Kayan da etkinliğin çok keyifli olduğunu belirterek, "Bu oyunu kardeşlik duygusu barındırmadan oynayamazsın. Çünkü adeta saha içinde bir savaş veriyorsun." dedi.

Ödül törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi
TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

Benzer haberler

Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi

Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" sona erdi

Türkiye karatede önemli 2 organizasyona daha ev sahipliği yapacak

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Sofuoğlu'nun yeni sezonda öğrencilerine güveni tam

Sofuoğlu'nun yeni sezonda öğrencilerine güveni tam
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet