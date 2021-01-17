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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz: Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirdik

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkisine rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Fatih Gazioğlu   | 17.01.2021
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz: Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirdik Fotoğraf: Fatih Gazioğlu/AA

Ankara

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik çok sayıda çevrim içi egzersiz programı ile turnuvalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Federasyon olarak salgın süresince sporcularıyla sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan Akyüz, "Milli sporcularımız, ana branşlarımız olan wushu sanda, taolu, kyokushin ashihara, aikido ile alt branşlarımız wing chun ve jeet kune do alanlarında pandemi sürecinde çalışmalarını sürdürdü. Sporcularımız ikili temas olmadan ve sosyal mesafeyi koruyarak federasyonumuza bağlı kamp merkezleri ile salonlarda çalıştılar." dedi.

Akyüz, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm uyarılarına uyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporculara evlerinden uzun süre bir süre zoom üzerinden destek verdik. Çevrim içi komuta ile evde antrenman modelini bütün branşlarda uyguladık. Her gün akşam belirlediğimiz bir saatte antrenör ya da mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz, 'Wushu Türk TV' YouTube Kanalı ile 'twfgovtr' Instagram hesaplarımızdan canlı olarak diğer sporcularımıza antrenman yaptırdı. Bunu izleyen sporcularımız da aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik ettiler. Böylece formlarını korumuş oldular. Söz konusu videolar sayesinde çok sayıda milli sporcu, arkadaşlarına 'Sevdikleriniz için evde kalın, hayat eve sığar.' mesajı verdi."

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çevrim içi turnuva düzenledik"

Akyüz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) ortaklığıyla çevrim içi bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın yalnızca wushu kung fu taolu kategorisinde yapıldığını dile getiren Akyüz, "7-25 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlediğimiz turnuvaya 9 ülkeden 139 sporcu katıldı. Turnuva sonuçları yine EUWUF hakem heyetinin yaptığı değerlendirmeler sonucu belirlendi. Diğer taraftan Sakarya'da her sene organize ettiğimiz Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası'nı da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. İki gün süren şampiyonamıza 10 ilden 160 sporcu katıldı. Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirdik." değerlendirmesinde bulundu. 

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