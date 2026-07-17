Türkiye ve Polonya'nın sürat patencileri sezon öncesi Erzurum'da ortak kampta

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yeni sezon için haziran ayında hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekip, önceki yıllarda da kente gelen Polonyalı sporcularla güç depoluyor.

Kentin yüksek irtifası ve tesislerin kalitesinden faydalanmak için 3. kez Erzurum'a gelen Polonyalı sporcular, Türk sporcularla yaptıkları ortak kampla hem bireysel hem de iki ülkenin takım becerelerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ekim ayında başlayacak sezonla uluslararası organizasyonlarda aynı zamanda birbirlerine rakip olacak iki ülkenin sporcuları, hem Türk antrenörler hem de 2006 yılında Speed ​​Skate Canada (Kanada Sürat Pateni) Antrenörleri Mükemmellik Ödülü'nü alan Kanadalı Annie Sarrat gözetiminde çalışıyor.

Burak Akar: "İki ülke arasındaki uyum iyi düzeyde"

Türkiye Short Track Milli Takımı Antrenörü Burak Akar, AA muhabirine, 2026-2027 sezonu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Temmuz ayının ilk haftasında Polonya'nın sürat pateni takımıyla ortak kampa başladıklarını belirten Akar, "Geride kalan süreçte harika bir kamp dönemi geçiriyoruz. Özellikle iki ülkenin hem teknik ekip hem de sporcular arasındaki uyum iyi düzeyde. Amacımız genel kuvvet çalışıp ekim ayında başlayacak yarışmalara ön hazırlık yapmak." dedi.

Akar, yurt dışındaki takımların kentteki tesisleri beğendiğini ifade ederek, "Tesislerimiz harika ve bu Avrupa ve dünyada da biliniyor. Özellikle yüksek irtifa olmasından dolayı çok ilgi çekiyor. Polonya burada ama yine gelip bizimle ortak çalışmak isteyen ülkeler var. Tesislerimizi ve bizim çocuklarımızın gücünü herkes biliyor." diye konuştu.

Ortak kampın sporcuların motivasyonuna katkı sağladığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

“Ağustos ayında Almanya takımıyla ortak bir kamp planlamaktayız. Bu konuda federasyon yöneticilerimiz, teknik ekip olarak diğer ülkenin sporcuları ve teknik ekibiyle her zaman işbirliği yapmaya açığız. Bu konuyu yönetimimizle çok önemsiyoruz çünkü sporcularımız kesinlikle daha çok motive oluyor. Sporcularımız kendilerine eş ya da biraz daha iyi sporcularla antrenman yaptıklarında onların da bizim için de büyük motivasyon kaynağı oluyor. Yarışmalarımıza daha odaklı bir şekilde hazırlanmış oluyoruz.”

Annie Sarrat: "Gelişimizin en önemli sebebi yüksek irtifa"

Polonya Sürat Pateni Milli Takımı Antrenörü Annie Sarrat da Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktardı.

Hem Erzurum hem de Buz Pateni Federasyonu tarafından çok güzel şekilde karşılandıklarını ve öyle de ağırlandıklarını söyleyen Sarrat, "Gerçekten bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Biri rehabilitasyon sürecinde toplam 17 sporcumla geldik. Takımın buraya üçüncü gelişi bunun en önemli sebebi yüksek irtifası. Bu bizim için çok önemli zaten daha önceden de bu sebepten burayı seçiyorduk. O yüzden yüksek irtifa çok önemli." ifadelerini kullandı.

Tesisin ve ortak kampın sporcular üzerindeki etkisinden bahseden Sarrat, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem buz hem de şehir ortamı çok güzel. Dolayısıyla bunlar bizim için çok önemli. Bize çok güzel şartlar sağlanıyor o yüzden tekrar gelmeye devam edeceğiz. Farklı ülkelerle kamp yapmak bizim için çok iyi. Sayı kalabalık olunca daha doğru antrenman oluyor bu da bizim için çok önemli. Şu anda 3 Türk sporcu ile kamp yapıyor olmak hem onların hem de bizim düzeyimizi artırıyor. Zaten bir önceki dönemde Türkiye ile işbirliğimiz vardı bu da yeni bir dönem ve bu işbirliğini artırarak devam ettirmek istiyoruz."