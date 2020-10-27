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Spor

Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 27.10.2020
Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımları birlikte kamp yapıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Azerbaycan'dan gelen 15 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk sporcularla kampa başladı.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bu yıl şubat ayında bir kamp daha yaptıklarını belirtti.

Türkiye'ye tekrar gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Abdullahev, "Burada öz evimizde gibiyiz. Kastamonu'da boksçular ve iklim bizim için çok iyi. Daha önce de buraya geldik ve buraya gelmemizin karşılığını gördük. Boksörlerimizde büyük ilerleyiş oldu. Buranın Azerbaycan boksunda çok büyük önemi var." diye konuştu. 

Eyüp Gözgeç: "Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı davasında daima yanındayız"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın boks milli takımının Türkiye'de en iyi şekilde ağırlanacağını vurguladı.

"Biz iki devlet tek milletiz" ifadesinde bulunan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaktan, onları Türkiye'de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyarız. Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı davasında daima yanındayız. Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu spor kardeşliği ile göstereceğiz. Her zaman her yerde kardeşlerimizin yanındayız. Azerbaycan Boks Milli Takımıyla ikili kampa başladık. 28 Ekim'de kampa Romanya Boks Milli Takımı da katılacak. Hedefimiz sporcularımızın Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak.''


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