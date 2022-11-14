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Spor

Türkiye Tekvando Federasyonundan İsmet Iraz için anma mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonu, İsmet Iraz'ın vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Halil İbrahim Avşar   | 14.11.2022
Türkiye Tekvando Federasyonundan İsmet Iraz için anma mesajı

Ankara

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk tekvandosunun duayeni İsmet Iraz, 5 sene önce bugün 14 Kasım 2017'de aramızdan ayrıldı. Türkiye'de tekvandonun tanınmasında ve yaygınlaşmasında pusula görevi gören İsmet Iraz hocamızın yokluğunda da onun prensipleriyle hareket etmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Onun açtığı yolda Türk tekvandosunu ileriye götürmek için durmadan çalışacağız. Değerli hocamız İsmet Iraz'ı vefatının 5. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.


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