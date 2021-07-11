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Spor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası birinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası birinci ayak yarışları sona erdi.

Mehmet Çalık   | 11.07.2021
Türkiye Süpermoto Şampiyonası birinci ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası

Motor sporlarında Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası birinci ayak yarışları Uşak'ta devam ediyor. 50 sporcunun yarıştığı şampiyonanın ikinci gününde ısınma antrenmanlarının ardından Süpermoto Open, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışların ilk etapları tamamlandı. Bin 370 metre uzunluğa sahip Uşak Belediyesi Süpermoto pistinde yapılan yarışlarda, sporcular zorlu virajlarda hünerlerini sergiledi. Yarışlar ikinci etaplarla devam etti. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde 50 sporcunun katıldığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, dünkü antrenman ve sıralama mücadelelerinin ardından bugünkü yarışlarla sonuçlandı.

Ohvale Büyükler sınıfındaki ikinci yarışın startını Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Şampiyonada Ohvale Büyükler'de Furkan İdgü, Open sınıfında Ata Kahvecioğlu, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, 50cc'de Poyraz Bor, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, S3'de Koray Kehya ve Senior'da Yasin Işık birinci oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ohvale MiniGP sınıfında da 6 sporcunun mücadele ettiği yarışı Ahmet Berkay Sarıay ilk sırada tamamladı.

Öte yandan yarış sırasında kaza geçiren bir sporcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ülkenin farklı kentlerinden gelen sporculara teşekkür etti.

Uşak Belediyesi olarak bu yarışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Çakın, "Hem sizlere keyifli anlar yaşatmak hem de çocuklarımız ve gençlerimizin sporla sağlıklı, ahlaklı birey olarak yetişmelerini sağlamak için yarışlara destek vermeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu pisti amacına uygun şekilde kullanmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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