Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

Organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirildi.

En hızlı 20 sporcunun yer aldığı Süper EnduroGP'de Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) birinci, Rafet Karakuş (ENDİST) ikinci, Mehmet Taha Tomak ise (İZMOK) üçüncü oldu.

Şampiyonada 6 klasmanda 150 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler şöyle:

Enduro Prestij (EP): 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. Mehmet Taha Tomak (İZMOK), 3. Rafet Karakuş (ENDIST)

Enduro Usta (EU): 1. Ahmet Süreyya Canpolat (BAMOS), 2. Kadirhan Kocabaş (BİMOSK), 3. Sinan Turan (TTMK)

Enduro Gençler (EG): 1. Berkay Sarı (Kartepe), 2. Mert Sarıduman (Smyrna), 3. Halil Göktürk Çetin (Kartepe)

Enduro Hobi (EH): 1. Emre Esen (FOSK), 2. Celil Adıberi (Kartepe), 3. Ensar Esmer (İZMOK)

Enduro Veteran (EV): 1. Murat Kökçü (FOSK), 2. Salih Serim (Kartepe), 3. Fırat Şahin (FOSK)

Enduro Kadın (EK): 1. Merve Özkorkmaz (Kartepe), 2. Ayşegül Avcı (Kartepe)