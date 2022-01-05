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Spor

Türkiye şampiyonu minik yüzücüden dünya şampiyonluğu sözü

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ın makamında kabul ettiği Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonu Beyza Işık, dünya şampiyonluğu sözü verdi.

Hakan Mehmet Şahin   | 05.01.2022
Türkiye şampiyonu minik yüzücüden dünya şampiyonluğu sözü Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, aralık ayında Edirne'de düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Beyza'yı makamında kabul etti.

Emniyet mensubu babası Ayhan Işık'la ziyarette yer alan Beyza Işık, Alçalar'a destekleri için teşekkür etti.

Şampiyon yüzücüyü küçük altın ve plaketle ödüllendiren Alçalar, başarılı sporculara destek vermekten memnuniyet duyduğunu, özellikle de meslektaşlarının çocuklarının başarılı olmasının kendilerini daha da gururlandırdığını söyledi.

Aile hayatındaki iyi iletişimin çocukların başarısına yansıdığının altını çizen Alçalar, "Bu çocuklarımızın anne ve babalarının da çocuklarıyla ne kadar ilgilendiğini gösteriyor. Ailede başarılı bir iletişim var ki bu başarı çocuklara da yansıyor. Ben bu nedenle başarılı çocuklar yetiştiren anne ve babaları da ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Emniyet Müdürü Alçalar'a dünya şampiyonu olacağı sözünü veren Işık, başarının sırrının disiplinli çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Ziyarette Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal da yer aldı.





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