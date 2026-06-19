Türkiye şampiyonu ikiz yüzücüler gözlerini olimpiyatlara dikti

İstanbul'da yaşayan Kerem Eymen ve Yiğit Ali, 2021 yılında henüz 8 yaşındayken yüzme sporuna başladı. İkiz sporcular, kısa sürede gösterdikleri azim ve performansla antrenörlerinin dikkatini çekerek 10 yaşından itibaren yarışlara katıldı.

Yarışlardaki dereceleriyle öne çıkan ikizler, milli takım seçme müsabakalarında 8 branşta barajı geçerek Türkiye Yüzme Federasyonu 13 Yaş Karması'na seçildi ve milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlarda yer alma hakkı kazandı.

Edirne, Samsun, İstanbul, Trabzon, Antalya ve İzmir'de katıldıkları yarışlarda farklı kulvarlarda çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde eden ikiz yüzücüler, 5-7 Haziran'da Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen BLACK SEA CUP 26 müsabakalarını 5 altın madalyayla tamamladı.

Sergiledikleri performansla dikkati çeken ikiz yüzücüler, ilerleyen yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında yarışmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Farklı branşlarda olduğumuz için aramızda çok fazla rekabet olmuyor"

Yüzmedeki başarısını AA muhabirine anlatan Kerem Eymen Tunç, bu spora kardeşiyle 2021'de başladıklarını söyledi.

Antrenörlerinin ilk derste kendilerinde ışık gördüğünü belirten Tunç, ileride iyi bir olimpiyat yüzücüsü olabileceklerine ve iyi yerlere geleceklerine inandığını dile getirdi.

Tunç, milli takım seçmelerine hak kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, bu başarıyı yoğun çalışmalarının karşılığında elde ettiklerini aktardı.

İkiziyle farklı branşlarda birden fazla Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını kaydeden Tunç, 2025'te Trabzon'da 12 yaş kategorisinde Gelişim Ligi'nde Türkiye rekoru kırdıklarını vurguladı.

Tunç, yarışın ardından derecesine baktığında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, yarış stresinin etkisiyle böyle bir derece beklemediğini, rekoru gördüğünde ise büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antrenörünün de performansını çok beğendiğini, rekor kırdığını söylemesiyle sevincinin daha da arttığını dile getiren Tunç, ikiziyle farklı kulvarlarda 5-6 kez Türkiye birinciliği elde ettiklerini söyledi.

Tunç, ikiz olmalarının yüzme kariyerine etkisine ilişkin de şunları kaydetti:

"Kardeşim yanımda olduğu için daha mutlu hissediyorum. Farklı branşlarda olduğumuz için aramızda çok fazla rekabet olmuyor. Kelebek yüzme ana branşım, kardeşimin ise yan branşı. Bu nedenle bazen kelebek yüzmede aramızda küçük rekabet oluyor ancak bu tatlı bir rekabet. Bu durum bizi mutlu ediyor.

Aramızdaki bu küçük rekabet nedeniyle ikimizden biri birinci olsa bile kendimizi şampiyon sayıyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde olimpiyatlara gitmeye hak kazanırım, bunun için çok çalışıyorum. Olimpiyatlarda bir kulvarda yüzerek başarı elde etmek istiyorum. İkizimle de farklı kulvarlarda yüzmek ve madalya almak isterim."

Yiğit Ali Tunç ise milli takım seçmelerine hak kazandığını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Yüzme sporuna kardeşiyle başladığında çok heyecanlı olduğunu aktaran Tunç, farklı kulvarlarda Türkiye birinciliği elde etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Tunç, "Yüzerken ikizimle olmak bana çok mutluluk veriyor. Kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Hedefim, ileride olimpiyat oyunlarına katılarak birinci olmak." dedi.

"Çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunlara da ulaşacağız"

Antrenör Eren Ervas, henüz yolun başında olduklarını belirterek, bu süreçte çok spesifik antrenmanlardan ziyade doğru strateji ve planlamayla ilerlediklerini aktardı.

Sonuçlardan memnun olduklarını dile getiren Ervas, "Bulgaristan yarışı öncesinde İzmir'de Türkiye şampiyonası vardı. Oradaki dereceler de bizim için önemliydi. Derecelerden gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ervas, yüzmenin uzun vadede etkili bir spor dalı olduğuna işaret ederek, "Bunun için sporcu doğru yerlere gelmek istiyorsa antrenöre güvenmesi gerekiyor. Bu doğrultuda iyi planlama yapıp aile desteğiyle ilerlenmesi halinde başarısız olma ihtimali yok. Tabii burada yetenek de devreye giriyor ancak en belirleyici unsur sporcunun kendisi. Çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunlara da ulaşacağız." diye konuştu.

İlk hedeflerinin Comen Cup, Multinations ve Central European gibi yarışlar olduğunu belirten Ervas, sonraki aşamada Avrupa Gençler ve Dünya Gençler şampiyonalarının yer aldığını söyledi.

Ervas, bunun uzun bir süreç olduğunu, bu aşamada en önemli unsurun doğru antrenman ve planlı ilerleme olduğunu vurguladı.

Yüzmede antrenman sıklığının önemine dikkati çeken Ervas, "Sporcunun bir hafta antrenman yapmaması bizi belirli dönemlerde bir ay bile geri atabiliyor. Hedefimiz, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonaları ama bunun için çok erken. Bu planlama doğrultusunda güzel ilerliyoruz. İnşallah iyi yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

Ervas, her sporcu ve antrenörün hayalinin olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak olduğunu anlatarak, hedeflerinin bu doğrultuda şekillendiğini kaydetti.

Antrenmanlara her gün saat 05.30'da başladıklarını ifade eden Ervas, bu kadar azim ve çalışmanın karşılığında madalyaların geleceğine inandıklarını vurguladı.

"Bu başarılar gurur verici"

Antrenör Erdem Aslan da ikiz sporcuların birçok başarıya imza atarak farklı kulvarlarda altın madalya kazandıklarını söyledi.

En son Bulgaristan'daki yarışlarda Kerem Eymen'in 3, Yiğit Ali'nin ise 2 altın madalya kazandığını anlatan Aslan, "Bu başarılar bizim için son derece gurur verici ve sevindirici. Çocukların emeklerinin karşılığını madalyalarla aldığını görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Aslan, Türk yüzmesini uluslararası arenada daha üst seviyelere taşımak için herkesin büyük emek verdiğini ifade ederek, sporcularının da bu başarıların bir parçası olmasının kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.