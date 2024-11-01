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Spor

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da tamamlanacak

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı Orhan Yüce İstanbul Rallisi, 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da tamamlanacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 54 ekibin katılımıyla 301,3 kilometrelik parkurda yapılacak 44. İstanbul Rallisi ile 2024 sezonu sona erecek.

Mücadelenin ilk günü, Göçbeyli ve Orhan Yüce adına koşulacak Ballıca etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak. 3 Kasım Pazar günü ise Oruçoğlu ve Esenceli etaplarını ikişer kez geçecek ekipler, saat 16.05'ten itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.

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