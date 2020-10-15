Euro
9.30
Dolar
7.94
BIST 100
1,183.31
Altın
1,892.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”ne katılıyor “Görünmez olduğu” ve “Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği” iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı
logo
Spor

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Hakkari'de yapılacak

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkari'de düzenleneceği bildirildi.

Hikmet Temeş   | 15.10.2020
Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Hakkari'de yapılacak

Hakkari

Hakkari Valisi ve Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapılacağı Depin bölgesindeki Zap Suyu'nda incelemelerde bulundu. 

Yetkililerden bilgi alan Akbıyık, gazetecilere, son yıllarda kentte güzel hizmet ve yatırımların olduğunu söyledi.

"Sloganımız 'Hakkari'de hayat var'"

Hakkari'nin ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Dağları ve turizmiyle ünlü bir kent oldu Hakkari. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hakkari'nin her yeri şantiye alanına dönmüş durumda. Bu güzelim suları mutlaka turizme ve ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bu çerçevede birçok faaliyet yapıyoruz. Merga Bütan'da kar festivali, Çukurca'da doğa sporları, foto safari, uçkun ve ters lale festivalinin yanında bilimsel sempozyumlar ile birçok etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Rafting organizasyonu 25-30 Ekim'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu, Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından düzenleniyor. İnşallah sayın bakanlarımız da katılacak. Sloganımız 'Hakkari'de hayat var'. Gelin bu hayatı yaşayın."

Düzenlenecek organizasyonun kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktaran Akbıyık, 400'ün üzerinde sporcunun ve onlarca takımın kente geleceğini ifade etti.

Akbıyık'a incelemeleri sırasında, vali yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 256 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak
TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu: Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar

Benzer haberler

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Hakkari'de yapılacak

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Hakkari'de yapılacak