Türkiye-Paraguay maçı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi

[1/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[2/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[3/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[4/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[5/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[6/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[7/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[8/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[9/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

[10/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.