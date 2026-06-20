Türkiye-Paraguay maçı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.
Süleyman Elcin, Talip Demirci
20 Haziran 2026•Güncelleme: 20 Haziran 2026
Fotoğraf: Talip Demirci / AA
ANTALYA
San Francisco'da Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takım, futbolseverleri Kaş'ın simge yapılarından tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.
Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
Eşsiz deniz manzarasıyla gün doğumunu da izleme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bir ortamda karşılaşmayı takip etmenin mutluluğunu yaşadı.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi.
[1/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[2/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[3/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[4/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[5/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[6/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[7/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[8/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[9/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[10/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[1/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[2/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[3/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[4/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[5/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[6/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[7/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[8/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[9/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
[10/10] A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.
Kaş'ta yaşayan Mustafa Akıncıgil, Türkiye'nin ilk maçını yer bulamadığı için antik tiyatroda izleyemediğini söyledi.
Yer bulabilmek için 21.00'de antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını ifade eden Akıncıgil, "Oğlumla takımımızı desteklemeye geldik. Uykulu ama bir o kadar da heyecanlı. Milli takımımıza güveniyoruz." dedi.
Kalkan Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akın Karabel de ilk maçta içeriye giremediği için erken saatlerde antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını söyledi.
Antik tiyatroda milli takımı izlemenin keyifli olacağını dile getiren Karabel, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alacağına inandıklarını ifade etti.
İzmir'den Kaş'a tatile geldiklerini belirten Ceren Aydoğdu, "Gece 03.00'te yerimizi aldık. Kalbimiz Türkiye ile. İnanıyoruz takımımıza. Antik tiyatroda küçük kızımızla maç izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız." diye konuştu.