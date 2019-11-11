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Spor

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcuları 1263 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 11.11.2019
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcuları 1263 madalya kazandı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı." bilgisini verdi.

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