Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcuları 1263 madalya kazandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde eğitim gören sporcularımız uluslararası müsabakalarda bin 263 madalya kazandı." bilgisini verdi.
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