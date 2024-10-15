Türkiye Motokros Şampiyonası, hafta sonu İstanbul’da yapılacak
Türkiye Motokros Şampiyonası, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Çatalca ilçesindeki Yeditepe Motokros Parkuru'nda yapılacak şampiyona; MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX büyükler, kadınlar, veteranlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlara sahne olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.