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Spor

Türkiye Motokros Şampiyonası, hafta sonu İstanbul’da yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Türkiye Motokros Şampiyonası, hafta sonu İstanbul’da yapılacak Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Çatalca ilçesindeki Yeditepe Motokros Parkuru'nda yapılacak şampiyona; MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX büyükler, kadınlar, veteranlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlara sahne olacak.

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