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Spor

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Fatih Çakmak   | 29.07.2022
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapılacak

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenecek şampiyona; MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak.

Yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışlar, vatandaşlara görsel bir şölen sunacak.

Sıralama turlarının yarın yapılacağı şampiyonanın 3. ayak yarışları, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.



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