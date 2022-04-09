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Spor

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Canan Tükelay   | 09.04.2022
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

Afyonkarahisar

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki şampiyonanın ilk gününde idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı, yarışçı brifinginin ardından MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında serbest antrenman turları gerçekleştirildi.

Sıralamalarda, 85cc sınıfında Mert Akkafa, 65cc sınıfında Efe Okur, 50cc sınıfında Mikail Sertkaya, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Senior sınıfında Okan Kirazoğlu, en iyi zamanları yapan sporcular oldu.

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