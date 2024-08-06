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Spor

Türkiye, kadın hentbolunda "olimpiyat kürsüsü" hedefliyor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, "İnşallah kadın milli takımımızla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız." dedi.

Tevfik Öztürk  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Türkiye, kadın hentbolunda "olimpiyat kürsüsü" hedefliyor

Amasya

Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti.

Kılıç, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Federasyon olarak 7 gün 24 saat çalışarak hentbol için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Federasyonun sporcu sayısındaki artışa işaret eden Kılıç, "7 bin 500 lisanslı sporcu sayımız 24 bin lisanslı sporcu sayılarına yükseldi. Bu alanda hedefimiz 100 bin sporcu sayısına ulaşmak." dedi.

Hentbolda doğru eğitimlerle nitelikli sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, kadın hentboluna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadın hentbolu tarafında çok çalışmalar yapılıyor ve sonuçlarını almaya başladık. A Milli Takımı'mız ilk defa Avrupa şampiyonası finallerine gidiyor, aynı zamanda 2026 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Artık hentbolunun vizyonu olimpiyattır. İnşallah kadın milli takımımızla birlikte 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Ayrıca erkek hentbolunda da ilk olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedefliyoruz. Bunun için de burada yeni yapılanma yaptık."

Büyük kulüplerin ilgisini hentbola çekmek istediklerini belirten Kılıç, "Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil Trabzonspor ve diğer spor camialarının da yatırımlarını ve ilgisini hentbola çekmek için temaslarımız sürüyor. En yakın zamanda da liglerimizde de yer almaları için görüşmelerimizi sıklaştıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.​​​​​​​

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