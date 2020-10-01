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Spor

Türkiye hokeyde uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak

EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, 21-24 Mayıs 2021'de Alanya'da düzenlenecek.

Fatih Çakmak   | 01.10.2020
Türkiye hokeyde uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak

Ankara

EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. 

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 21-24 Mayıs 2021'de Alanya'da gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye'yi Nizip Belediyespor Kulübü temsil edecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İsveç, Lüksemburg, Malta, Norveç ve Cebelitarık temsilcileri mücadele edecek. Organizasyona katılacak takımlar ise 30 Kasım'da kesinleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Her yıl bir önceki yıldan daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Buradaki en önemli etken Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle yapılan hokey sahalarımızdır. Uluslararası standartlara sahip sahalarımız sayesinde önümüzdeki dönemde yine birçok ev sahipliğine imza atacağız. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek Nizip Belediyespor Kulübü'nün başkan, yönetici, teknik ekip ve sporcularına yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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