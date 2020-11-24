Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Musa Aydın'ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun "son derece iyi" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın'a Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.