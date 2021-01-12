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Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı: Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Süha Gür   | 12.01.2021
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı: Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Ankara'da gerçekleştirilen törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel kültürleri yaşatmanın önemine değindi.

Çocuklara ve yarının geleceği gençlere geçmişin ihtişamını yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirten Kazancı, "Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Tesisimizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Tesisimizin inşaatından bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan konfederasyon başkanımız sayın Bilal Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün geleneksel çocuk oyunlarını icra edilebileceğimiz alanlarımız, çocuk park alanlarımız ile yavrularımıza güzel bir mekan armağan ediyoruz." diyen Kazancı, şöyle devam etti:

"Bu alanda geleneksel kültürleri yaşatmayı gaye edinmiş ekibimizle, çocuklarımıza ve yarınımızın teminatı gençlerimize, geçmişin ihtişamını geleceğe taşımanın verdiği hazzı ve gururu yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki daha alınacak çok yolumuz var. Bu yüzden 'At binenin, kılıç kuşananın.' dedik ve bu tesisimizi büyüklerimizin katkısıyla bitirdik."

Geleceğin, ancak geçmişine sahip çıkanların olacağını vurgulayan Kazancı, "Atalarımızın kıymetli söylemleri nesiller boyunca zihnimize kazındı. Atlı biniciliği bütün vatandaşlarımızın istifade edebileceği bir spor dalına dönüştürdük. Bu inançla çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmayarak tesisimize teşrif buyurduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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