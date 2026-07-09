Türkiye Futgolf Derneği, halka açık yaz turnuvası düzenleyecek

18-19 Temmuz'da Bodrum Golf Kulübünde futgolf sporunu daha geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle düzenlenecek organizasyon, deneyimli sporcuları ve futgolfü ilk kez denemek isteyen katılımcıları bir araya getirecek.

Türkiye Futgolf Derneği Başkanı Volkan Okandar, turnuvanın temel amacının futgolfu daha fazla insanla buluşturmak olduğunu söyleyerek, "Türkiye Futgolf Şampiyonası etaplarında yalnızca derneğimizin lisanslı sporcuları mücadele ediyor. The Summer Cup ise tamamen farklı bir konseptte düzenleniyor. Futgolfü merak eden, bu sporu deneyimlemek isteyen herkes turnuvamıza katılabilecek. Biz sadece bir turnuva düzenlemiyoruz, futgolfla hiç tanışmamış insanları bu sporla buluşturuyoruz. Belki de bu organizasyonda ilk kez sahaya çıkacak bir katılımcı, gelecekte Türkiye'nin en başarılı futgolf sporcularından biri olacak. En büyük hedefimiz futgolf ailesini büyütmek ve bu güzel sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

The Summer Cup'ta katılımcıların daha önce futgolf oynamış olma şartı bulunmuyor. Turnuva öncesinde temel oyun kuralları ve format hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak futgolfü ilk kez deneyimleyecek katılımcıların da organizasyona uyum sağlaması hedefleniyor.

19 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek turnuvaya dahil olmak isteyen katılımcılar, kayıt sürecine ilişkin bilgiye derneğin resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabilecek.