Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda dördüncü oldu

Can Öcal
05 Temmuz 2026•Güncelleme: 05 Temmuz 2026
Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.
İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.
Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.
ABD, turnuvanın şampiyonu oldu
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleye etkili başlayan ABD, ilk çeyreği 30-19 üstün tamamlamasının ardından soyunma odasına da 57-45 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ABD, üçüncü çeyreğini 81-61 önde tamamladığı maçı 107-81 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Kupayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani verdi
ABD 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ABD'ye kupasını Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani takdim etti.
ABD'li basketbolcular, kupayı kaldırmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçildi
Türkiye'nin oyuncularından Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçildi.
Final maçının ardından açıklanan en iyi beşte Kutluay'ın yanı sıra ABD'den Joaquim Boumtje Boumtje ile Beckham Black, Avustralya'dan Luke Paul ve Sırbistan'dan Nikola Kusturica yer aldı.
Ayrıca "Turnuvanın en değerli oyuncusu" ödülünü de ABD'li basketbolcu Joaquim Boumtje Boumtje kazandı.
Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Final
ABD-Sırbistan: 107-81
- Üçüncülük maçı
Avustralya-Türkiye: 77-69
- 5-6. karşılaşması
Kanada-Fransa: 76-97
- 7-8. karşılaşması
Porto Riko-Litvanya: 93-98
- 9-10. karşılaşması
Slovenya-Çin: 76-71
- 11-12. karşılaşması
Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81
- 13-14. karşılaşması
İtalya-Japonya: 95-62
- 15-16. karşılaşması
Kamerun-Venezuela: 61-71