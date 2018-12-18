Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli iş birliği

İSTANBUL

Feriye Palas'ta gerçekleştirilen imza töreni, Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'yi e-spor alanında geleceğe taşıması hedefiyle yapılan iş birliği protokolünün 4 ana kapsamdan oluştuğu belirtildi. Zula'nın 2019 Ocak ayında gerçekleşecek Zula Türkiye Kupası'nın artık "TESFED Zula Türkiye Kupası" ismiyle oynanacağı ve kupada yarışacak tüm oyuncuların TESFED E-spor lisansı alacağı aktarıldı. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de Zula Süper Lig takımlarının hepsi TESFED'in belirlediği kriterler doğrultusunda kulüp ve sporcu olarak lisans alacakları kaydedildi. 2019 Mart ayında TESFED ile birlikte Liseler Arası Zula Turnuvası düzenleneceği açıklanırken, hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı) süreçlerden oluşacak bu kupanın offline süreçleri Türkiye'nin ilk ve tek e-spor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşeceği duyuruldu. Kazanan lise takımının eğitim gördüğü okulda kodlama içerikli laboratuvar kurulacağı ve finalistlere kodlama eğitimi ve notebook hediye edileceği de aktarıldı.

Alper Afşin Özdemir: Zula ile yaptığımız iş birliği çok değerli

Protokolün hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Alper Afşin Özdemir, 2018 Nisan ayında Türkiye E-Spor Federasyonunun kurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"E-Spor 2000'li yıllardan itibaren dünyanın gündeminde, son 4-5 yılda Türkiye'de bu farkındalık artmış durumda. Devletimiz de öncü oldu. Hala 'e-spor, bir spor mudur?' sorularının olduğu dünyada, devlet nezdinde buna adım atılması çok önemlidir. Türkiye'nin E-Sporda öncü olması adına, dünya çapında büyük bir başarı kazanmış olan yüzde yüz yerli oyun Zula ile yaptığımız iş birliği bu anlamda çok değerli. Dünyada 51. ülke federasyonu olarak başvurumuzu yaptık. Devlet tarafından tanınan federasyon olarak ise ilkler arasındayız."

Ailelerin de e-sporla ilgilenen çocuklara güvenmelerini gerektiğini söyleyen Özdemir, "Ailelerin e-spora futbol, basketbol ve voleybol gibi bir spor dalı olarak bakmalı, her spor dalı gibi e-sporun da bir disiplini bulunuyor. Bu sebeple engelleme yönünde bir yaklaşım yerine kontrollü, yönlendirici ve destekleyici bir yaklaşımı sahipleniyoruz. Nasıl ki her şeyin fazlası zararlı ise teknoloji ve oyun bağımlılığı noktasında da gençlerimizi doğru yönlendirmek istiyoruz ve bu hassasiyetleri fazlasıyla önemsiyoruz. Eğitim ve sağlıklarına olumsuz bir etki etmeden kariyerlerine katkı sunmak temel amacımız." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı, e-spor tesisleri içinde birkaç ay içinde harekete geçeceklerini aktardı.

Genco Alp: Non-stop Zula tesisinin açılışını yapacağız

InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp de iş birliğinin e-sporun Türkiye'deki gelişimi adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Böyle bir protokolü imzaladığımız için çok heyacanlı ve gururluyuz. Türkiye'de e-spor'da ilk kez böyle bir protokol imzalanıyor bu da bizim için onur kaynağı. Ülkemizi global arenada temsil edecek profesyonel Türk e-sporcuları yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz ve hedefimiz. Bu doğrultuda TESFED ile yapılan bu değerli iş birliği gençlerimize yepyeni kapılar açarken ülkemizi de e-spor alanında üst sıralara taşıyacak" sözlerine yer verdi.

Zula yüzde yüz Türk yapımı, Türkiye'nin ilk ve tek MMOFPS oyunu olduğunun altını çizen Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Zula, bugün 11 farklı dilde, 100'den farklı ülkede, 20 milyonun oynadığı bir dev haline geldi. Türk oyun severlerin gönlünde taht kurdu. Büyümeye de devam ediyor. Zula'nın Türkiye'den çıkan uluslararası bir e-spor oyunu olması için gece gündüz çalışıyoruz. E-spor'un gelişmesi için en önemli konulardan biri tesisleşme. Önümüzdeki hafta Türkiye'de non-stop Zula tesisinin açılışını yapacağız. İçinde profesyonel idman odalarının olduğu, yaklaşık 2000 kapasiteli bir ana sahnesi olan, eğitim konularının ele alınacağı bir tesis. Çok heyecanlıyız. Oyun severlerle profesyonel e-spor oyuncularının gelişimiyle ilgili aktiviteler geliştireceğiz. Türk sporcuların burada yetişmesi bizim için çok önemli."

Muhabir: Hilmi Sever