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Spor

Türkiye, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nı 2'si altın 8 madalyayla tamamladı

Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Fatih Çakmak   | 24.07.2021
Türkiye, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nı 2'si altın 8 madalyayla tamamladı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan müsabakalarda grekoromen stil 48 kiloda Servet Angı, final müsabakasında Gürcistan'dan Luka Javakhadze'ye 7-5 yenildi ve gümüş madalyada kazandı.

55 kiloda Berati İnanç, repesajda İsveçli Adam Fredrik Silverin'i 6-2 ve Kırgız Mirzaliev'i 8-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

65 kiloda Nihat Kara, yarı finalde Gürcistan'dan Anri Putkaradze'ye 5-4 yenildi ve bronz madalya için repesajdan gelen İsveçli Karl Baff'ı 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya aldı.

Böylece organizasyonda Türkiye, grekoromen stilde Servet Angı ile gümüş, Berati İnanç ve Nihat Kara ile bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Serbest stilde ise Rıfat Eren Gıdak ile altın, Abdullah Toprak ile bronz ve kadınlarda da Selvi İlyasoğlu ile altın, Şevval Çayır ve Sevim Akbaş ile bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

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