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Spor

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum etaplarıyla sürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda kriteryum etapları başladı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 25.09.2022
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum etaplarıyla sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Organizasyonun son gününde 15 yaş altı kızlar, 15 yaş altı erkekler, 17 yaş altı kızlar, master erkekler, 17 yaş altı erkekler ve genç erkekler parkurları koşuluyor.

Millet Bulvarı'nda düzenlenen kriteryum yarışları kapsamında ilk olarak 15 yaş altı kızlar etabının startı verildi.

Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, öğleden sonra gerçekleştirilecek halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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