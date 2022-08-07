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Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun Konya heyecanı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin,"İyi bir organizasyon olacağına inanıyorum. Şu ana kadar da çok iyi geldik. Ülke olarak en iyi organizasyonu biz yaparız." dedi.

Havva Dereağzı   | 07.08.2022
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun Konya heyecanı Fotoğraf: Havva Dereağzı - AA

Konya

Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek oyunlarda bisiklet branşı olarak yer almaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda 5 Ağustos'ta bisiklet yarışlarıyla başlayan oyunların büyük ilgi gördüğünü aktaran Müftüoğlu, veledromun Türk bisikletinin geleceği için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Hedef yeni başarılar

Müftüoğlu, federasyon olarak hedeflerinin yeni başarılar elde etmek ve madalyalar kazanmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Konya Olimpik Veledromu'nda büyük bir tarihin başlangıcını yaptık. Burası gerçekten önemli bir tesis. Hakikaten nitelik olarak dünyadaki en önemli tesislerden bir tanesi ve bu tesiste artık madalya için yola çıkıyoruz. Biz seçimde de 'Madalya için yola çıkıyoruz' demiştik. Bunu bu veledromu düşünerek söylemiştik. Yarışmalar için yurt dışındaki tesislerde antrenman yapıyorduk. Artık sporcularımızı Konya Olimpik Veledromu'nda en iyi şekilde eğitip, en iyi şekilde antrenman yaptıracağız. Dünyayla yarışır şekilde madalya için yola çıktık ve alacağız."

Tesisin ülkeye kazandırılması için büyük emek verildiğini anlatan Müftüoğlu, "Çanakkale Köprüsü yol için ne kadar önemliyse bisiklet içinde burası da o kadar önemli. Tesisi bize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi, bisiklet ailesi adına iletiyorum. Bu tesise gerçekten çok emek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülke olarak en iyi organizasyonu biz yaparız"

İslam Dayanışma Oyunları'nda bisiklet branşının ilk kez yer aldığına değinen Müftüoğlu, sporcuların heyecan içinde yarıştığını söyledi.

Müftüoğlu, Konya'nın organizasyona çok iyi hazırlandığına dikkati çekerek, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Valimiz Vahdettin Özkan, kurum müdürlerimiz, tüm şehir halkı bu konuyla ilgili iyi hazırlanmış. İyi bir organizasyon olacağına inanıyorum. Şu ana kadar da çok iyi geldik. Ülke olarak en iyi organizasyonu biz yaparız. Zaten Cumhurbaşkanı'mız bu konuda bize hep önderlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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