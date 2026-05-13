Türkiye Basketbol Federasyonu ile Ülker arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Bu anlaşmayla Ülker, milli takımların resmi sponsoru, Basketbol Gençler Ligi ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki altyapı salonlarının da isim sponsoru oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı ve milli basketbolcular katıldı.

Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolu için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Ülker, ay-yıldızlı formamıza güç verirken, aynı zamanda altyapı organizasyonumuza katkı sunuyor. Bu işbirliği, hem bugünlere hem de yarınlara yapılan güçlü bir yatırımdır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. Kendisinin ortaya koyduğu vizyon ve Türk sporuna olan inancı, uzun yıllardır sporun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin kuruluş döneminde verdiği destek ve altyapımıza verdiği katkılar, Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin kıymetli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Ülker'in Türk sporuna büyük destekler verdiğini aktaran Türkoğlu, "Ülker, Türkiye'nin en köklü, en güçlü ve en değerli markalarından birdir. Ülker'in Türk basketbolunda önemli bir yeri vardır. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, sadece maçların oynandığı bir salon değildir. Bu tesiste gençlerimiz gelişiyor. Her gün yüzlerce genç sporcumuz, burada maçlara çıkıyor, antrenman yapıyor ve bir gün ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor. Sportif faaliyetlerin tüm hızıyla sürdüğü merkezimizin ikinci fazı için de çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu organizasyon, gençlerimizin gelişimi için çok önemli"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu için heyecan duyduklarını söyledi.

Basketbol Gençler Ligi'nin Türk basketbolu için önemine değinen Türkoğlu, "Bu organizasyon, gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Ülker'in bu organizasyona 3 yıllık isim sponsoru olması da çok önemli. Ligin tüm karşılaşmaları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde heyecan verici maçlar izledik. 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu için büyük bir heyecan içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'ne değer verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu tesiste başarılı organizasyonlar yapıyoruz. Ülker gibi değerli bir isimle bu organizasyonu yapmaktan heyecan duyuyoruz. Gençlerimiz, Türk basketbolunu en iyi konuma getirecektir. Burada en büyük emeği kulüplerimiz veriyor. Altyapıya çok büyük yatırımlar yapan kulüplerimiz var. Biz sadece federasyon olarak onları destekliyoruz. Bütün ekiplere başarılar diliyorum.”

Kölükfakı: "Bu işbirliği sıradan bir anlaşma değil"

Özgür Kölükfakı ise bu işbirliğinden heyecan duyduğunu aktararak, "Bu anlaşmayla milli takımların resmi sponsoru oluyoruz. Basketbol Gençler Ligi'ne de isim sponsoru olduk. Ayrıca buradaki üç altyapı salonuna da isim sponsoru olduk. Bu işbirliği, sıradan bir anlaşma değil. Bu işbirliği, Türk basketbolunun geleceğine ve çocuklarımıza yatırımımızın güçlü bir göstergesi. Sporun ve sanatın gençler üzerindeki iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ülker, kurulduğu günden bu yana sadece ürünleriyle değil, temsil ettiği değerlerle toplumun bir parçası olma sorumluluğunu taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülker olarak Türk sporuna destek vermeyi amaçladıklarını anlatan Kölükfakı, "Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere Türk sporuna katkı sağlıyoruz. Ülker'in basketbolla uzun yıllara dayanan bir ilişkisi var. Basketbol, geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgi duyduğu bir alan. Ülkerspor döneminden bu yana basketbolun bizim için özel bir yeri var. Kadın ve erkek basketbol milli takımlarının yanında olmaktan mutluyuz. Altyapıya verdiğimiz destekten dolayı da aynı ölçüde mutluyuz." şeklinde konuştu.

Özgür Kölükfakı, Hidayet Türkoğlu'nun Türk basketboluna çok büyük emekler verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hidayet Türkoğlu'nun varlığı, bizlere güç veriyor. Türkoğlu, sporculuk yıllarındaki başarılarıyla ve başkanlığındaki vizyonuyla ülke basketbolunun gelişimine katkı sağladı. İçinde bulunduğumuz tesis de bu katkılarından bir tanesi. Kendisi, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçildi. Bu yüzden Türkoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Biz de kendisi ve yönetim kuruluyla birlikte ülke sporunun sürdürülebilir başarısı ve gençlerimizin geleceği için elimizi taşın altına koyuyoruz. İşbirlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

Altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Kölükfakı, "Ben de gençliğimde basketbol oynadım. Bu yüzden gençlere böyle katkı sunmak, benim için heyecan verici. Ülker olarak da görünür sponsorlukların dışında altyapıya önem veriyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. Bunu sadece ürünlerle yapmıyoruz. Sanat, spor ve kültür aracılığıyla da bunu yapıyoruz. Kurulduğumuz dönemden beri her zaman sporun yanında olduk." açıklamasını yaptı.