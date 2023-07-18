Dolar
26.96
Euro
30.26
Altın
1,977.27
ETH/USDT
1,900.70
BTC/USDT
29,856.00
BIST 100
6,365.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6 madalya elde ederek tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

Süha Gür  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Istanbul

Turkcell sponsorluğundaki ay-yıldızlılar, Finlandiya'nın Espoo şehrinde 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Millilerde, yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazanırken, disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam ile İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İsmail Nezir'den oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Ukrayna savaşının sonlandırılması için diplomasi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Benzer haberler

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Türk sporu geride kalan haftayı başarılarla tamamladı

TAF, çocuk atletizminde eğitim yaşının 4'e indirilmesi için öncülük ediyor

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da yapılacak

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 8-9 Temmuz'da Bursa'da yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet