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Spor

Türkiye atletizmi kazandığı ivmeyi zirveye çıkan sporcularla sürdürmeye çalışacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem Türk halkına, elde edeceğimiz başarılarla bir 100. yıl coşkusu yaşatmak istiyoruz." dedi.

Mustafa Yılmaz   | 30.01.2023
Türkiye atletizmi kazandığı ivmeyi zirveye çıkan sporcularla sürdürmeye çalışacak Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Avrupa Salon Takımı'nı hazırlayıp 2-5 Mart'ta İstanbul'da ülkemize en güzelini, en iyisini yaşatabilmek için; hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem Türk halkına, elde edeceğimiz başarılarla bir 100. yıl coşkusu yaşatmak istiyoruz" dedi.

Çintimar, Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nı takip için geldiği Bursa'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Atletizmde son yıllarda alınan başarıların arttığına dikkati çeken Çintimar, cumhuriyetin 100. yılında çok güzel işler yapmak istediklerini aktardı.

Son 20 yılda atletizmin altyapısında ciddi gelişmeler yaşandığını belirten Çintimar, "Atletizmde zaten çok ciddi bir ivme var. Bu ivme son 20 yılda AK Parti ile başlayan bir ivme. Son 10 yılda da bizlerle birlikte özellikle son 5 yılda inanılmaz bir noktaya geldi." diye konuştu.

Son 10 yılda elde edilen derecelere değinen Çintimar, "10 yıl önce sahada 48 saniye koşan bir 400 metreciyi gözünüz ararken bugün finale kalan herkes 48 saniyenin başını koştu. Bu saniyenin sonunu koşanlar finale kalamadılar. Bu şu demektir; bizim atletizmdeki altyapımız tüm Türkiye'de inanılmaz gelişti. Bugün de bunun semeresini görüyoruz. İnşallah bunu, sonuçta da büyük müsabakalarda derecelerle süsleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sıralamasında lider sporcular

Çintimar, özellikle dünya sıralamasında derecelerini arttıran sporcularla Türkiye'de atletizmde yaşanan gelişmenin daha iyi anlaşılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen hafta Edanur Tulum kızımız burada koştu, 400 metrede şu an dünya sıralamasında birinci durumda. Ayetullah Demir yine aynı şekilde dünya sıralamasında dördüncü durumda. Kayhan Özer, Çekya'da koşmuş olduğu dereceyle şu an 60 metre gibi zor bir branşta, dünyada Amerika ve daha çok Jamaika'nın üstünlüğü olan bir branşta, 2 haftadır dünya liderliği tahtında oturuyor. Bu yarışmalardan elde edilen sonuçlarla inşallah en iyisini, en güzelini ülkemize yaşatacağız. Sırıkla atlamada Ersu Şaşma, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Necati Er yurt dışında yarışmalardalar. Bu yarışmalardan elde edeceğimiz dereceler neticesinde de Avrupa Salon Takımı'nı hazırlayıp 2-5 Mart'ta İstanbul'da ülkemize en güzelini, en iyisini yaşatabilmek için; hem sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem Türk halkına, elde edeceğimiz başarılarla bir 100. yıl coşkusu yaşatmak istiyoruz."

Tadilatının ardından İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda 11 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Balkan Şampiyonası için sporcuların hazır olduklarını vurgulayan Çintimar, "Bursa'daki yarışmalar sonucunda ayrıca 11 Şubat'ta Ataköy Atletizm Salonu'nda, tadilattan sonraki ilk yarışımız olacak Avrupa Şampiyonası, test müsabakası. Orada çocuklarımız Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Burada izlediğimiz kadarıyla çocuklarımız hazır, inşallah Balkan Şampiyonası'nda da en güzel şekilde sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

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