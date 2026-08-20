Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde 967 madalya kazandı
Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı.
Hüseyin Burak Demirer
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
ANKARA
Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) tarafından 1951'den bu yana düzenlenen organizasyonun 20'ncisine, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kenti ev sahipliği yapacak.
İkisi Türkiye'de (İzmir 1971, Mersin 2013) olmak üzere önceki 19 organizasyona da katılan milli sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) verilerine göre 967 madalya (384 altın, 269 gümüş, 314 bronz) elde etti.
Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde İtalya (2462 madalya), Fransa (1821) ve İspanya'nın (1388) ardından 4'üncü en fazla madalya kazanan ülke oldu.
Türkiye oyunlar tarihinin 3'üncü en başarılı ülkesi
CIJM'nin istatistiklerine göre şampiyonluk sayısı ölçü alınarak yapılan madalya sıralamasının zirvesinde, 924 altın madalyası bulunan İtalya yer aldı.
Son 5 organizasyon da dahil 14 kez madalya sıralamasını lider tamamlayan İtalya'yı, 652 altınla Fransa takip etti.
Türkiye ise 384 altınla Akdeniz Oyunları tarihinin madalya sıralamasında 3'üncü basamakta bulunuyor.
Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı 10 ülke şunlar:
Ülke
Katılım
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
1
İtalya
19
924
791
747
2462
2
Fransa
19
652
600
569
1821
3
Türkiye
19
384
269
314
967
4
İspanya
19
345
474
569
1388
5
Yunanistan
19
200
257
349
806
6
Yugoslavya*
12
199
177
182
558
7
Mısır
17
156
209
255
620
8
Tunus
17
89
101
159
349
9
Cezayir
15
86
76
131
293
10
Fas
17
72
90
116
278
NOT: *Yugoslavya, dağıldığı 1992'ye kadar organizasyona katıldı.
Milli sporcular en yüksek madalya sayısına Mersin'de ulaştı
Akdeniz Oyunları'nın 1951 yılında ilk kez düzenlendiği Mısır'ın İskenderiye kentinde 20 madalya (10 altın, 3 gümüş, 7 bronz) alan Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki ilk altın madalyasını, erkekler üç adım atlamada podyumun zirvesine çıkan atlet Akın Altıok getirdi.
Oyunlardaki en büyük başarıyı, Türkiye'nin İzmir'den (1971) sonra ikinci kez ev sahibi olduğu Mersin'de (2013) yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazandı.
Türkiye, son olarak 2022'de Cezayir'in Oran şehrinde yapılan organizasyonu ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) tamamladı. Milliler Oran'da, Mersin'den sonra en fazla madalya aldığı (108) ve altın madalya kazandığı (45) oyunları yaşadı.
Organizasyon tarihinde madalya sıralamasının zirvesinde yer alamayan Türkiye, bu alandaki en iyi derecesi olan 2'nciliği, Napoli 1963, Mersin 2013 ve Oran 2022'de elde etti.
Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların yıllara göre dağılımı şöyle: