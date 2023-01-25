Dolar
18.81
Euro
20.43
Altın
1,925.77
ETH/USDT
1,545.20
BTC/USDT
22,586.00
BIST 100
5,190.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor

Türkiye, 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını duyuruldu.

Fatih Çakmak   | 25.01.2023
Türkiye, 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Halter Federasyonu tarafından Türkiye'ye düzenlenmesine karar verilen 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, gelecek yıl 18-28 Şubat tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Bu kapsamda, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Asbaşkan Yasin Arslan ve Genel Sekreter İsa Ayan'dan oluşan heyet, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile salon tahsisi konusunu görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ünlü, "Antalya merkezdeki spor salonunun ev sahipliğini yapacağı 2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları için son kota müsabakası niteliği taşımakta ve bizim için çok önemli. Ülkemizde daha önce de önemli organizasyonları başarı ile gerçekleştirdik. Bu organizasyon için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Oluşturduğumuz çalışma grubuyla organizasyonu en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunuslu düşünür Merzuki: Kur’an-ı Kerim’i yakmak İslam korkusunu yansıtan popülist bir eylem
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Hakim ve savcı, tarafsızlığını kapıların arkasına saklanarak temin edemez
Ergan Dağı Kayak Merkezi kuraklık nedeniyle sezonu açamadı
Trabzon'daki meslek lisesi öğrencileri devlet kurumları için 13 milyon liralık iş yaptı

Benzer haberler

Türkiye, 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Sivaslı görme engelli halterci yeni şampiyonluklar peşinde

"Beyaz baston"lu milli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet