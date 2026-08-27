Türkiye, 19 yıl sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek Türkiye, 19 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

19 yıllık hasret

Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.

Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü

6. kez 2 takımla

Türk takımları, "Devler Ligi"nde grup ya da lig aşamasına Fenerbahçe'nin dünkü başarısıyla 6. kez 2 takımla katılma hakkı kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray ve Beşiktaş, 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına birlikte kaldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de Devler Ligi'nde birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup ya da lig aşamasında 2 Türk takımının aynı anda mücadele ettiği sezonlar şöyle:

Sezon Takımlar 1997-1998 Galatasaray, Beşiktaş 2000-2001 Galatasaray, Beşiktaş 2001-2002 Fenerbahçe, Galatasaray 2003-2004 Beşiktaş, Galatasaray 2007-2008 Fenerbahçe, Beşiktaş 2026-2027 Galatasaray, Fenerbahçe

Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez birlikte katılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

