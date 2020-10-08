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Spor

Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Abdulkadir Karakaya   | 08.10.2020
Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde

İstanbul

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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