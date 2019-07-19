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Spor

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 19.07.2019
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yarı finale yükseldi

İstanbul

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı. 

İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.

Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.

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